Call of Duty non riceverà un nuovo capitolo nel 2023? Activision avrebbe deciso di rinviare il titolo del prossimo anno

Secondo un nuovo report, Call of Duty non riceverà un nuovo capitolo nel 2023.

Questa non è la prima volta che sentiamo report su Activision che avrebbe preso in considerazione di abbandonare il programma di lancio annuale di Call of Duty, ma ora per Jason Schreier di Bloomberg sembra cosa fatta, citando fonti che affermano che i dirigenti di Activision avrebbero preso la decisione di rinviare il titolo del prossimo anno "dopo che un capitolo recente della serie non ha soddisfatto le aspettative".

Questo è quasi certamente in riferimento a Call of Duty Vanguard, che ha visto vendite notevolmente inferiori rispetto a Black Ops Cold War del 2020 (in calo del 36% nel Regno Unito). Le fonti di Bloomberg hanno aggiunto che "alcuni dirigenti ritengono che Activision stia introducendo nuovi titoli troppo rapidamente".

Secondo il consueto programma di sviluppo di Call of Duty di Activision, Treyarch, il team dietro i componenti multiplayer e Zombie di Vanguard, stava lavorando al gioco del prossimo anno. Secondo quanto riferito, lo studio ora assisterà nello sviluppo di un nuovo titolo online free-to-play che verrà lanciato il prossimo anno per aiutare a colmare il vuoto nella line-up di Activision del 2023.

Al momento non è chiaro se questa sia la nuova "esperienza" di Warzone che Activision ha confermato essere in sviluppo all'inizio di questo mese. Al momento del suo annuncio, il publisher ha affermato che lo sviluppo è nelle man di Infinity Ward, che sta anche gestendo il capitolo principale di quest'anno, un sequel di Modern Warfare, che verrà lanciato questo autunno con un "costante flusso di contenuti aggiuntivi" a seguire, secondo Bloomberg.

La pubblicazione afferma che la notizia non è correlata all'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft da 69 miliardi di dollari.

Fonte: Eurogamer.net.