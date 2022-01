Call of Duty su PlayStation fino al 2024? Un insider avrebbe rivelato la durata dell'accordo con Sony

In seguito alla notizia che Microsoft sta acquisendo Activision Blizzard, in molti si chiedono se Call of Duty diventerà un'esclusiva Xbox. Xbox ha una lunga storia di acquisti di studi che hanno proprietà multipiattaforma amate e preziose. Ad oggi, Call of Duty è probabilmente il più grande franchise che Xbox è riuscita a strappare semplicemente grazie al riconoscimento del marchio, all'affidabilità finanziaria e molto altro. Si tratta di un franchise davvero popolare ed una vera calamita per i soldi.

Con lo storico accordo Activision Blizzard/Microsoft, ci sono molte incognite. Probabilmente rimarrà in gran parte così fino a quando l'accordo non sarà finalizzato: sebbene Activision possieda molti enormi franchise di giochi, Call of Duty è il suo più grande produttore di denaro. Ogni anno abbiamo visto più di un capitolo principale poiché Activision ha rilasciato spin-off free-to-play, controparti mobile e persino iniziato a sviluppare film. L'editore conosce il valore della serie e senza dubbio anche Xbox.

Nel corso degli anni, Xbox e PlayStation si sono battute per la possibilità di assicurarsi la redditizia partnership di Call of Duty. Questa partnership ha precedentemente consentito a PlayStation di commercializzare le versioni di Call of Duty con il logo PS4 al seguito. Oltre a ciò, Sony ha anche conquistato contenuti esclusivi a tempo e ha persino avuto accesso esclusivo a interi giochi come Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered per un mese intero. La domanda che ai fan è sorta spontanea è: Call of Duty diventerà esclusiva Microsoft?

(FYI) Sony has a marketing deal with Call of Duty until 2024, a full year after acquisition is complete according to Colteastwood https://t.co/Rz052ycGpa — Idle Sloth (@IdleSloth84) January 21, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Phil Spencer ha già rassicurato i fan su questo: Microsoft si impegnerà ad onorare i contratti esistenti tra Activision e Sony senza dividere la community. Tuttavia un insider avrebbe svelato l'anno in cui terminerebbe questo accordo. Come potete vedere qui sopra, lo YouTuber Colteastwood ha dichiarato che l'accordo, riportato da Idle Sloth, terminerebbe nel 2024.