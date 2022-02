Call of Duty ritorna ufficialmente su Mobile, un'offerta di lavoro mostra i dettagli

Dopo le conferme di Activision sull'esistenza e il rilascio di Modern Warfare II e Warzone 2, adesso sono arrivate le conferme anche sul nuovo gioco dedicato all'ecosistema mobile di Call of Duty.

Tali conferme arrivano direttamente dai dettagli di un'offerta di lavoro dello studio di sviluppo Activision Mobile studio: sono partite le assunzioni per il ruolo di Associate Producer per sviluppare un titolo Tripla A mobile nel franchise. L'offerta descrive lo studio come "un nuovo studio interno, dedicato allo sviluppo dei migliori Tripla A per mobile del mondo. Il nostro primo progetto è un nuovo titolo Tripla A per mobile del franchise Call of Duty".

La descrizione prosegue dando qualche indizio sullo sviluppo del gioco. Verrà sviluppato in collaborazione con altri studi di Activision nel mondo, e probabilmente si trova ancora nella fase di preproduzione.

Potremmo ipotizzare che si tratti di una versione "portatile" dedicata interamente a Warzone, dal momento che il già esistente CoD Mobile è già molto popolare e Activision quindi rischierebbe di farsi concorrenza da sola. CoD Mobile ha una sua modalità Battle Royale integrata, ma è abbastanza diversa da Warzone e sicuramente non ha riscosso il suo stesso successo, dunque lo sviluppo di un gioco interamente Battle Royale può risultare competitivo anche sul mercato mobile.

Fonte: Exputer