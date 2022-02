Call of Duty potrebbe avere presto un proprio servizio in abbonamento stando ai rumor

Se pensate che i servizi in abbonamento siano già troppi, pensate male: siamo solo all'inizio. Sembra infatti che Call of Duty diventerà presto un servizio simile, sviluppato direttamente da Infinity Ward.

Secondo RalphsValve, leaker molto vicino al franchise e che ha già anticipato numerose mosse di Activision, Infinity Ward sta pianificando "un'importante riprogettazione e rebranding" dei sistemi UI/UX di Call of Duty. Ciò includerebbe: "Lancio del primo sistema di abbonamento di Call of Duty", "introduzione di un'applicazione mobile" e una ricostruzione degli strumenti di ricerca dei contenuti, del negozio e della libreria della serie.

Infinity Ward plans to facilitate, and entirely rework, Call of Duty?s UI/UX System?s;

?A major redesign and rebrand?



? Launching Call of Duty?s first Subscription Scheme

? Introduce Mobile Application, in Concept

? Content Discovery & Library/Store re-architecture pic.twitter.com/rwmZ13iZhS — Ralph (@RalphsValve) February 9, 2022

Non sarebbe comunque la prima volta: prima della sua chiusura, nel 2014, esisteva Call of Duty: Elite, ma qui saremmo in tutt'altro ambito. Stando a un altro leaker infatti (ModernWarzone), sembra si stia valutando l'aggiunta di abbonamenti Battle Pass di sei e dodici mesi per i giochi futuri e Warzone.

? BREAKING ?



Call of Duty is reportedly considering adding 6 and 12 month Battle Pass subscriptions for future games and #Warzone!



The 12 month option would include a free #CallOfDuty title amongst other incentives.



Full story coming tomorrow on https://t.co/5blsXeU6Ga! pic.twitter.com/IXYTVVl5BN — ModernWarzone (@ModernWarzone) June 2, 2021

Non siete ancora convinti vero!? Allora aggiungiamo quella sembra essere addirittura la schermata d'avvio del servizio, pubblicata da ZestyLeaks. L'immagine contiene quello che sembra l'accesso a Call of Duty: Modern Warfare 2, Call of Duty: Vanguard, Call of Duty: Warzone e Black Ops Cold War. A quanto pare, non abbiamo scampo.

