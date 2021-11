Call of Duty ha stufato? Per un sondaggio c'è 'troppo Call of Duty'

Call of Duty, come ormai saprete, è una serie che lancia un nuovo gioco ogni anno e, oltre ai capitoli principali, il celebre sparatutto si è anche tuffato nel genere battle royale da un po', con Call of Duty: Warzone.

L'ultimo gioco della serie lanciato da Activision è Call of Duty: Vanguard e, sicuramente, il prossimo anno il franchise andrà avanti con un nuovo titolo e eventuali aggiornamenti per Warzone.

Insomma, sembra proprio che non ci libereremo presto di Call of Duty e questo grazie a una forte fan base. Tuttavia, sembra che non tutti siano felici di questa "mania di COD".

Un recente sondaggio ha rivelato che ci sono molti giocatori "stanchi" di Call of Duty, stando a quanto rivelato da Christopher Dring di Gamesindustry.biz su Twitter.

"Abbiamo fatto un sondaggio tra i giocatori la scorsa settimana chiedendo perché non hanno acquistato Call of Duty quest'anno. La risposta più comune è stata che sono felici di giocare ai giochi che hanno. Seguita da "c'è troppo Call of Duty"".

We did a survey of gamers last week asking why they didn?t buy Call of Duty this year. Most common answer was that they?re happy playing the games they?ve got. Followed by ?too much Call of Duty?. Full report on Monday — Christopher Dring (@Chris_Dring) November 27, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Proprio pochi giorni fa, è emersa la notizia che Call of Duty potrebbe dire addio all'uscita annuale secondo un insider.

Fonte: Twitter.