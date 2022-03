Call of Duty su Switch? Un indizio dalla pagina ufficiale dei Servizi Online

Pochi giorni dopo i rumor su Call of Duty: Modern Warfare Remastered in arrivo su Switch, i fan di COD hanno ora individuato la console ibrida sulla pagina Web ufficiale dei "Servizi online" di Activision.

Questo sito di supporto consente di scorrere un elenco di giochi e visualizzare lo stato online corrente di ciascuno.

A quanto pare, tra le piattaforme è comparso anche Nintendo Switch, selezionando Call of Duty: Black Ops 4.

Questo titolo è stato lanciato nel 2018 su PC, Xbox One, PS4 e non su Switch, come certamente saprete. L'elenco potrebbe facilmente essere un errore o un problema tecnico, poiché Activision lo ha rimosso subito dopo che è stato individuato.

?Call of Duty News?



? Looks like #CallofDuty Black Ops 4 is showing a Nintendo Switch server being online. ? pic.twitter.com/SVRZ9dMBsU — Call of Duty News (@WarzoneQG) March 30, 2022

A febbraio, non molto tempo dopo che Microsoft ha annunciato che avrebbe acquisito Activision Blizzard per $68,7 miliardi, il presidente Brad Smith ha espresso interesse a portare la serie COD su Nintendo Switch.

"Vorremmo portare [Call of Duty] sui dispositivi Nintendo. Vorremmo portare gli altri titoli popolari di Activision e assicurarci che continuino a essere disponibili su PlayStation, [e] che diventino disponibili su Nintendo".

Probabilmente si è trattato di un errore tecnico, ma il tempismo è decisamente interessante dopo le recenti voci.

Fonte: Nintendolife.