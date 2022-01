Call of Duty: i tester QA formano un sindacato? Raven li divide parlando di 'riorganizzazione'

La scorsa settimana, i tester di Raven Software hanno votato per formare il primo sindacato di gioco del Nord America. Ciò è avvenuto dopo che il personale di Raven ha scioperato per sette settimane dopo la cessazione di 12 dei suoi membri considerati essenziali e dopo anni di comportamento abusivo da parte della direzione. Lo sciopero si è concluso con una richiesta di riconoscimento da parte del management di Activision in segno di buona fede.

Quella buona fede tuttavia sembra essere stata mal riposta. La giornalista di Polygon Nicole Carpenter ha recentemente ricevuto un'e-mail inviata allo staff di Raven che conferma i cambiamenti strutturali all'interno dell'azienda. La prima modifica delineata nell'e-mail dividerà il team di controllo qualità di Raven e lo incorporerà tra gli altri dipartimenti.

"A novembre, abbiamo iniziato il processo per convertire i nostri dipendenti temporanei allo stato FTE", ha scritto il capo dello studio Raven Brian Raffel. "Ora, sono entusiasta di condividere che i nostri colleghi QA si incorporeranno direttamente all'interno di vari team in tutto lo studio, incluso animazione, arte, design, audio, produzione e ingegneria".

Activision Publishing issued this statement to me. Will update with further clarification on what this means for workers. pic.twitter.com/c356lE3mlR — Nicole Carpenter (@sweetpotatoes) January 25, 2022

Va da sé che la tempistica dell'annuncio è altamente sospetta, dato che il personale addetto al controllo qualità rimasto in Raven ha votato per il sindacato solo pochi giorni fa. Ora verranno smembrati e sballottati per lo studio, probabilmente ostacolando i loro sforzi per organizzarsi.

Fonte: Kotaku