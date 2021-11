Call of Duty Vanguard bannerà i cheater dall'intera serie! Un ban dai COD passati e futuri

Activision sta combattendo i cheater in Call of Duty: Vanguard, vantandosi della nuova tecnologia anti-cheat Ricohet, e un nuovo report sui progressi sugli sforzi anti-cheat chiarisce che gli sviluppatori vogliono davvero eliminare i giocatori scorretti. Se verrete bannati per aver barato, sarete bannati da tutta la serie Call of Duty.

Il team Ricohet ha dichiarato sul blog di CoD di aver "emesso ban durante il lancio", il che è positivo. Ma siamo appena all'inizio della guerra ai cheater.

Il tem nota che sta pianificando di introdurre il driver a livello di kernel di Ricochet nella versione PC a partire da Warzone, che arriverà insieme alla nuova mappa del Pacifico a dicembre. È un elemento controverso, che si aggancerà in profondità al PC per tenere d'occhio i cheat. Potrebbe sembrare un'ottima cosa, ma alcune persone non si fidano particolarmente del software che ha accesso in profondità nei PC.

Il post sul blog avverte anche che violazioni estreme o ripetute come il cheating possono far sospendere permanentemente gli account. Anche i tentativi di "nascondere, camuffare o offuscare la tua identità o l'identità dei tuoi dispositivi hardware" possono farvi bannare permanentemente.

"Le sospensioni permanenti per le infrazioni alla sicurezza possono ora essere applicate a tutto il franchise, incluso Call of Duty: Vanguard, nonché qualsiasi titolo passato, presente e futuro nel franchise di Call of Duty", affermano gli sviluppatori.

Fonte: Rockpapershotgun.