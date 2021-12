Call of Duty: Vanguard, Battlefield 2042 e altre nuove uscite dominano la classifica di vendite USA a novembre

Novembre 2021 è stato un mese dominato dalle nuove uscite e, ovviamente, molte di loro hanno goduto di ottime performance negli Stati Uniti. Dato che anche le classifiche NPD complete per il mese sono state pubblicate (tramite GamesBeat), ci sono ulteriori dettagli su questo fronte.

Call of Duty: Vanguard è stato il gioco più venduto del mese. Il "compagno" sparatutto Battlefield 2042 è risultato il secondo gioco più venduto ed è diventato il sesto gioco più venduto dell'anno. Seguono Pokemon Brilliant Diamond e Shining Pearl, mentre Forza Horizon 5 arriva alla posizione n. 4. Le altre due nuove uscite nella top 20 sono Just Dance 2022 alla n. 11 e Shin Megami Tensei 5 alla n. 16. SMT5 e Forza Horizon 5 sono entrambi diventati i giochi più venduti dei rispettivi franchise negli Stati Uniti fino ad oggi.

Le prestazioni di queste nuove uscite non dovrebbero sorprendere, soprattutto considerando le loro prestazioni globali fino a questo punto. Forza Horizon 5 ha accumulato oltre 10 milioni di giocatori, Pokemon Brilliant Diamond e Shining Pearl hanno venduto oltre 6 milioni di unità in tutto il mondo nella loro prima settimana e si dice che Battlefield 2042 abbia venduto oltre 4,2 milioni di unità in tutto il mondo nella prima settimana.

Le cose sul fronte hardware sono molto meno solide. L'analista di NPD Mat Piscatella rivela che Nintendo Switch è stata ancora una volta la console più venduta del mese in termini sia di vendite unitarie che di vendite in dollari, mentre Xbox Series X/S è arrivata al secondo posto. Tutte le console sul mercato, tuttavia, hanno sofferto a causa di notevoli vincoli nell'offerta.

Le vendite in dollari di hardware negli Stati Uniti nel novembre 2021 sono diminuite del 38% a $883 milioni rispetto a novembre 2020. In effetti, questo numero è il più basso del mese di novembre dal novembre 2016, il che è attribuibile ai vincoli di fornitura.

Ecco la top 10 USA di novembre 2021:

Call of Duty: Vanguard (nuovo) Battlefield 2042 (nuovo) Pokemon Brilliant Diamond and Shining Pearl (nuovo) Forza Horizon 5 (nuovo) Madden NFL 22 Mario Party Superstars Marvel's Guardians of the Galaxy FIFA 22 Far Cry 6 NBA 2K22

Fonte: Gamingbolt.