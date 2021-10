Call of Duty Vanguard svela i bonus esclusivi per PS5 e PS4

Activision porta avanti quella che ormai è una tradizione, con lo speciale accordo con PlayStation che prevede dei bonus particolari per chi acquista Call of Duty sulle console Sony. È il turno questa volta di Call of Duty Vanguard che, similmente a come era accaduto con Cold War, prevederà dei bonus esclusivi per i giocatori su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Questi ultimi sono stati svelati ufficialmente e prevederanno: 5 salti di livello in più con il Bundle Pass Battaglia (25 in totale); 2 slot di equipaggiamento personalizzati extra; un Combat Pack per ogni stagione per PlayStation Plus; eventi mensili Double XP (della durata di 24 ore); +25% Exp arma quando si gioca in squadra con gli amici.

Diversamente da quanto avvenuto lo scorso anno con Call of Duty: Black Ops Cold War, oltre a questi bonus non sono invece previste delle modalità esclusive per PlayStation.

Call of Duty Vanguard, che ritorna all'ambientazione della Seconda Guerra Mondiale, sarà disponibile tra pochissimi giorni, a partire dal 5 novembre, su PC, PlayStation 4 e 5, Xbox One e Series X/S. Il gioco proporrà una spettacolare campagna single player, che ci metterà nei panni di diversi personaggi originali, e le classiche modalità multiplayer di Call of Duty. Al lancio di Vanguard seguirà poi la partenza della Season One, in concomitanza con Call of Duty Warzone, che inizierà così un nuovo ciclo.

