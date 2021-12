Call of Duty Vanguard ha dei bonus gratuiti per gli iscritti alla newsletter

Ci sono buone notizie se siete iscritti alla newsletter di Call of Duty Vanguard. Activision sta infatti regalando a tutti gli iscritti dei bonus gratuiti da utilizzare nel suo ultimo shooter competitivo.

Come ringraziamento per aver "scelto di ricevere notizie su Call of Duty", Activision sta regalando gli iscritti un pendaglio per arma, una calling card e un bonus di XP raddoppiati di 30 minuti, come rappresentato dell'immagine seguente.

Se avete intenzione di provare COD Vanguard o prevedete di giocarci intensivamente durante le feste, questo è il momento buono per riscattare i regali di Activision. L'ultimo Call of Duty non ha ricevuto un ottimo apprezzamento da pubblico e critica, ma è comunque uno dei giochi più venduti dell'ultimo trimestre. Se volete approfondire, qui trovate la recensione di Eurogamer.it a cura di Riccardo Cantù.

Fonte: MP1st