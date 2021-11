Call of Duty Vanguard la campagna single player è già in rete in un leak clamoroso

Manca un giorno all'uscita di Call of Duty Vanguard, ma come sempre succede in questo caso, sono trapelati in rete già i primi video che mostrano la campagna single player del gioco.

Attraverso Reddit, un utente ha sottolineato che su Youtube sono stati caricati più video che mostrano l'inizio della campagna del gioco. Uno di quelli segnalati è già stato rimosso a causa di una violazione del copyright da parte di Activision, ma altri due, che iniziano poco più della prima ora della storia, sono ancora attivi. È probabile che ciò significhi che le informazioni sulla campagna e potenzialmente il filmato stesso potrebbero diffondersi.

L'attrazione principale dei giochi Call of Duty tende ad essere il comparto multiplayer piuttosto che la campagna per giocatore singolo, tuttavia se siete tra coloro che vogliono godersi la campagna senza sapere nulla in anticipo è meglio non aprire i video. Qui sotto non troverete questi video proprio per non rovinare l'attesa ai giocatori: per fortuna si tratta di aspettare ancora poche ore.

Call of Duty Vanguard sarà disponibile da domani 5 novembre su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5. La versione tedesca del gioco conterrà per la prima volta nella storia del franchise simboli nazisti.

Fonte: Reddit