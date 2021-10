Call of Duty: Vanguard promette dimensioni decisamente ridotte su PS5, Xbox Series X/S e PC

Mentre gli ultimi capitoli di Call of Duty hanno avuto dimensioni di file incredibilmente grandi, sembra che Call of Duty: Vanguard sia destinato a cambiare la tendenza. Activision ha confermato che Vanguard presenterà un file di dimensioni inferiori al momento del lancio.

La notizia arriva da un post su Twitter dell'account ufficiale di Call of Duty, che rivela che le dimensioni al lancio di Vanguard saranno "significativamente inferiori" rispetto agli ultimi Call of Duty. Per coloro che si chiedono come sarà possibile, Activision chiarisce: "si prevede che la on-demand texture streaming tech farà risparmiare fino al 30%-50%+ di spazio su console di nuova generazione e su PC".

Dato che il post fa esplicito riferimento a console e PC di nuova generazione, i giocatori sono lasciati a speculare su cosa significhi per i possessori di Xbox One e PlayStation 4.

Good news for hard drives everywhere: #Vanguard?s install size at launch will be significantly below previous #CallOfDuty releases.



New on-demand texture streaming tech expected to save up to 30%-50%+ on next-gen console and PC hard drive disk space ? pic.twitter.com/oYZoyIDTuO — Call of Duty (@CallofDuty) October 26, 2021

La versione normale di Call of Duty: Vanguard attualmente mostra una dimensione approssimativa di 77,12 GB su Xbox Store. D'altra parte, la versione Series X/S mostra 72,55 GB come dimensione approssimativa del file. Supponendo che questi numeri siano accurati, queste dimensioni dei file sono significativamente inferiori rispetto alle dimensioni dei file di Black Ops Cold War il giorno del lancio nel 2020.

Sebbene Activision possa raggiungere file di dimensioni inferiori per il lancio di Vanguard, questi numeri potrebbero comunque aumentare con la pubblicazione di contenuti post-lancio per Multiplayer e Zombies. Black Ops Cold War è attualmente ben oltre 100 GB con tutto installato.

