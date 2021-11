Call Of Duty: Vanguard è ora disponibile per tutti i giocatori

Il tanto atteso Call of Duty: Vanguard, disponibile in tutto il mondo, è arrivato oggi. Vanguard offre contenuti Call of Duty di una profondità senza precedenti, con un'accattivante storia per giocatore singolo, 20 mappe multiplayer e una nuova esperienza Zombie che esplora l'intera storia della modalità.

In Vanguard, i giocatori sperimenteranno le origini delle forze speciali che combattono nei quattro principali teatri della Seconda Guerra Mondiale come mai visto prima. Con lo sviluppo guidato da Sledgehammer Games, Vanguard arruola i giocatori in una coinvolgente campagna di successo come soldati ordinari di diversa estrazione che si alzano su tutti i fronti per cambiare le sorti della guerra.

Il multiplayer include 20 mappe, 12 operatori e oltre tre dozzine di armi, tutto a partire dal primo giorno. Il multiplayer Vanguard offre nuovi modi di giocare con il sistema Combat Pacing e la modalità Champion Hill di sopravvivenza multi-arena veloce e frenetica. Vanguard porta anche un crossover Zombie, il primo in franchising sviluppato da Treyarch, che espande la trama di Dark Aether a cui i giocatori sono stati introdotti in Call of Duty: Black Ops Cold War.

Ricordiamo che la prima stagione porterà una nuovissima mappa, Caldera, in Call of Duty: Warzone, insieme a un'enorme quantità di nuove esperienze di gioco, gratuitamente. La progressione dell'operatore, dell'arma e del Battle Pass sarà sincronizzata anche su Vanguard, Black Ops Cold War e Modern Warfare quando la prima stagione inizierà il 2 dicembre.

Fonte: Rock Paper Shotgun