Call of Duty Vanguard flop? In UK vendite in calo del 40%, è il peggiore COD in 14 anni

Il lancio di Call of Duty Vanguard nel Regno Unito è stato il peggiore rispetto a qualsiasi altro gioco della serie nell'era moderna, stando a quanto emerso.

GamesIndustry.biz ha pubblicato dati di vendita fisici e digitali da GSD che mostrano che la settimana di apertura di Vanguard è in calo del 40% su base annua, rispetto al precedente capitolo Call of Duty Black Ops Cold War.

I dati successivi condivisi dalle fonti di VGC suggeriscono che Vanguard sia stato in realtà il lancio con le prestazioni più basse di Call of Duty in 14 anni.

Solo l'originale Call of Duty: Modern Warfare - il gioco che ha dato il via all'era moderna di CoD nel 2007 - ha venduto meno copie durante la sua settimana di apertura, suggeriscono i dati di vendita visti da VGC.

Rispetto al lancio record di CoD (Black Ops del 2010), Vanguard ha venduto quasi il 200% in meno di copie nella settimana di apertura, secondo i dati. Anche i valori anomali percepiti del franchise Ghosts (+52%) e Infinite Warfare (+16%) hanno ottenuto risultati migliori al momento del lancio.

Come notato da GI.biz, anche se i risultati di Vanguard saranno deludenti per Activision, Vanguard è ancora il secondo più grande lancio di giochi nel Regno Unito dell'anno dietro FIFA 22.

Un fattore che potrebbe aver contribuito al calo delle prestazioni di Vanguard è il fatto che è arrivato durante una transizione hardware, con un'elevata concorrenza di Halo Infinite e Battlefield. Call of Duty ha anche un titolo free-to-play estremamente popolare in Warzone, che non esisteva prima dell'anno scorso.

Il franchise ha riscosso successo anche con un altro titolo free-to-play per dispositivi mobile, lanciato nel 2019 e scaricato 500 milioni di volte a maggio di quest'anno, secondo Activision.

Tuttavia, secondo i risultati finanziari più recenti di Activision per i tre mesi terminati il ​​30 settembre, i suoi utenti attivi mensili complessivi sono ora diminuiti per due trimestri consecutivi. Anche i suoi ricavi sono diminuiti rispetto al periodo di riferimento precedente.

Fonte: VGC.