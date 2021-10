Call of Duty Vanguard e Jack White dei White Stripes insieme in un video musicale

Manca poco ormai al lancio di Call of Duty Vanguard e in vista della sua uscita Sledgehammer ha pubblicato il tema ufficiale del gioco. Si tratta di "Taking Me Back", una canzone cantata nientemeno che da Jack White dei White Stripes che torna dopo tre anni di assenza come solista.

Il video mostrato in anteprima ci consente di entrare nella guerra di Call of Duty Vanguard accompagnati dalla musica di Jack White. Possiamo vedere infatti una serie di scene prese direttamente dai trailer pubblicati di recente del gioco e il testo della canzone che compare sullo schermo a unire il tutto.

Per quanto riguarda la trama di Call of Duty Vanguard sappiamo che si tratta di una storia alternativa della Seconda Guerra Mondiale. I quattro eroi del gioco avranno un obiettivo in comune: eliminare il misterioso "Progetto Fenice" che mira a garantire la continuità del governo e la stabilità del potere tedesco dopo la morte di Hitler. Senza indugi vi lasciamo alla visione di questo video musicale.

Call of Duty Vanguard è in arrivo il 5 novembre su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.

Fonte: PC Gamer