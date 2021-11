In Call of Duty Vanguard non sparate esattamente dove state mirando

I giocatori di Call of Duty: Vanguard hanno scoperto un sistema di gioco che altera la meccanica dei proiettili delle armi. Questa funzionalità si chiama "Bloom" e in realtà non è stata vista in un gioco Call of Duty dall'ultimo ingresso di Sledgehammer nel franchise nel 2017.

In un nuovo video di TrueGameData su YouTube, il canale analizza esattamente come questo sistema segreto influenza la diffusione dei proiettili di alcune armi in Vanguard. Con questa meccanica, i proiettili di alcune armi in Vanguard non colpiranno sempre dove il giocatore mira, indipendentemente dal fatto che si stia mirando o meno verso il basso quando si spara. In particolare, la diffusione dei proiettili degli SMG è influenzata dalla meccanica, facendo sì che i proiettili di alcuni SMG deviino dal punto in cui è puntato il mirino.

L'implementazione di questa meccanica è una strategia di Sledgehammer per Call of Duty: Vanguard. Da un lato, scoraggia l'uso di armi automatiche come fucili d'assalto e mitra a lunghe distanze, poiché con il Bloom abilitato, non c'è alcuna garanzia di colpire l'obiettivo se i proiettili vengono deviati. D'altra parte, alcuni giocatori potrebbero pensare di aver sbagliato ingiustamente colpi con armi come gli SMG a distanze relativamente ravvicinate.

I giocatori hanno già trovato un modo per arginare di poco questo sistema: aumentando la precisione dell'arma con stabilizzatori e accessori appositi, la meccanica Bloom si riduce. Ora resta da vedere se, con i giocatori che si lamentano, Sledgehammer deciderà di rimuoverla.

Fonte: Eurogamer