Call of Duty Vanguard punta al fotorealismo nell'obiettivo di due famosi fotografi di guerra

Oggi, Call of Duty ha rivelato una nuova collaborazione che, per la prima volta, ha permesso a veri fotoreporter di guerra di entrare all'interno di Call of Duty Vanguard per scattare fotografie in-game, come se si trovassero realmente in quelle zone di guerra.

I celebri fotoreporter di guerra Alex Potter e Sebastiano Tomada Piccolomini hanno una vasta esperienza di riprese in zone di guerra, comprese numerose battaglie in tutto il Medio Oriente. Per l'imminente uscita di Vanguard, a tema Seconda Guerra Mondiale, la cui uscita è prevista per il 5 novembre, Alex e Sebastiano si sono avventurati all'interno del motore di gioco per un servizio fotografico esclusivo tenuto presso gli studi di motion capture del publisher Activision. I viaggi di Potter e Piccolomini sono stati poi inseriti in un trailer, permettendo ai fan di vedere con i loro occhi le esperienze e le reazioni in tempo reale di questi fotografi.

"Call of Duty: Vanguard cattura l'epica intimità della Seconda Guerra Mondiale in modo incredibilmente coinvolgente", ha detto Fernando Machado, Chief Marketing Officer, Activision Blizzard. "Abbiamo testato il suo realismo immergendo Alex Potter e Sebastiano Tomada Piccolomini nel motore di gioco attraverso speciali portali simili a macchine fotografiche, consentendo loro di fare un salto indietro nel tempo come se fossero fotoreporter di quel periodo, mostrando ai giocatori di tutto il mondo come Vanguard apparirà realmente ai giocatori di tutto il mondo".

L'incredibile grafica e l'immersività visiva di Vanguard riflettono gli ultimi progressi tecnologici in arrivo con il lancio del nuovo gioco, compreso l'uso della fotogrammetria con cui luoghi, scene e oggetti sono ricreati nel gioco con una qualità fotorealistica senza precedenti. Alex e Sebastiano hanno aspettato i momenti giusti per scattare le loro foto, come farebbero sul campo. "Erano tutte situazioni che avrei catturato normalmente con la mia macchina fotografica", ha detto Alex Potter nel filmato. "Sono rimasto colpito da quanto fosse cinetico e coinvolgente il tutto", ha aggiunto Sebastiano Tomada Piccolomini.

Le stampe delle fotografie in-game saranno disponibili in edizione limitata su www.BleeckerTrading.com e Bleecker Trading NY a partire dalle 21:00 del 21 ottobre. Tutti i proventi saranno donati al Call of Duty Endowment. "Questa speciale collaborazione rappresenta una grande opportunità per continuare a sensibilizzare e onorare i nostri veterani mentre promuoviamo la nostra missione di aiutarli a trovare lavori di alta qualità", ha detto Dan Goldenberg, direttore esecutivo del Call of Duty Endowment. Dalla sua nascita, il Call of Duty Endowment ha finanziato il collocamento di oltre 90.000 veterani in impieghi di alta qualità e punta a collocare 100.000 veterani in lavori significativi entro il 2024. Per sapere come dare una mano ai veterani, permettendo loro di trovare un posto di lavoro, è disponibile il sito www.callofdutyendowment.org/help. Inoltre, è possibile seguire @CallofDutyEndowment su Instagram e Facebook e @CODE4Vets su Twitter.

Call of Duty: Vanguard è in arrivo il 5 novembre 2021 per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X / S e rappresenta l'ultima fatica del franchise che, da quando è arrivato sul mercato, ha venduto più di 400 milioni di copie in tutto il mondo.