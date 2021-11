Call of Duty Vanguard al lancio la modalità Zombie non avrà la main quest

Sebbene Call of Duty: Vanguard includerà una modalità Zombie il giorno del lancio, i giocatori non avranno la missione principale fino a qualche tempo dopo l'uscita della prima stagione. Treyarch ha annunciato che la missione principale non farà parte dell'uscita del 5 novembre di Vanguard o dell'inizio della prima stagione il 2 dicembre.

"A partire dal 2 dicembre, nuovi contenuti e funzionalità di Zombie inizieranno a essere implementati in Vanguard", ha affermato Treyarch. "I giocatori incontreranno anche altri elementi a sorpresa più avanti nella prima stagione che prepareranno il terreno per la nostra prossima missione principale".

La missione principale sarà apparentemente legata "all'arrivo di un alleato inaspettato dopo la prima stagione". Non sappiamo al momento quando sarà lanciata la missione principale.

Mentre Sledgehammer sta sviluppando la maggior parte di Vanguard, Treyarch gestirà la modalità Zombie. Di recente, Treyarch è stato molto impegnato con Call of Duty, guidando lo sviluppo di Call of Duty: Black Ops 4 del 2018 e Call of Duty: Black Ops Cold War del 2020.

Vanguard non è l'unico sparatutto in prima persona in arrivo che aggiunge contenuti importanti dopo il lancio. Halo Infinite, che verrà lanciato il mese prossimo, verrà distribuito senza campagna o Forge al momento del lancio.

Fonte: IGN.