Call of Duty Vanguard è stato oscurato su PlayStation Store dopo le nuove accuse di molestie ad Activision

Ieri è stato pubblicato un report secondo cui Jim Ryan era "sconfortato e francamente preoccupato" da Activision Blizzard, con anche il boss di Xbox, Phil Spencer che ha dichiarato di voler rivedere i rapporti con l'azienda.

Lo stesso Bobby Kotick è stato recentemente accusato di essere a conoscenza della cattiva condotta sessuale che va avanti da anni, non facendo nulla per alterare adeguatamente la cultura aziendale a quella di un ambiente accogliente e sicuro.

Secondo quanto riportato dall'account Twitter Charlie Intel, sul PlayStation Store Call of Duty Vanguard è stato "oscurato" e non compare più tra i giochi in primo piano sul negozio digitale. Per adesso si tratta solo di aver tolto il gioco dalla prima pagina, dato che Call of Duty Vanguard risulta essere ancora pienamente disponibile per l'acquisto.

Bloomberg reported yesterday that PlayStation's CEO sent a note to Activision Blizzard about how they plan to address their internal situation.



PlayStation appears to have removed Vanguard from the featured section on their site.



Today vs. yesterday: pic.twitter.com/vWYyHGDY2S — CharlieIntel (@charlieINTEL) November 18, 2021

La scelta di PlayStation influenzerà senza dubbio le vendite di Vanguard e pertanto Activision Blizzard potrebbe correre ai ripari in qualche altro modo. Non ci resta che aspettare e vedere come si evolverà la situazione.

