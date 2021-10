Call of Duty Vanguard punta a creare personaggi iconici come Master Chief di Halo

Attraverso una recente intervista, Sam Maggs di Sledgehammer Games ha parlato un po' di Call of Duty Vanguard, soprattutto per quanto riguarda il futuro del franchise, dichiarando che tra gli obiettivi c'è quello di creare personaggi iconici.

"Siamo entrati in questo processo dicendo: 'come posso realizzare dei personaggi iconici in Call of Duty?'" ha dichiarato. "Sai, quando pensi ad un gioco come Halo, pensi a Master Chief, ma quando pensi a Call of Duty non ci sono personaggi così straordinari".

"E così ci siamo chiesti, 'chi potrebbero essere i nostri personaggi di punta?' L'idea è quella di realizzare Vanguard 2 e Vanguard 3, perché abbiamo altre due storie che vogliamo davvero raccontare con questi personaggi. Quindi, speriamo che se le persone li amano tanto quanto noi, possiamo continuare a raccontare la storia di queste persone e renderle fondamentalmente una sorta di prestanome dell'era Call of Duty".

La storia di Vanguard presenta cinque eroi, tra cui i personaggi giocabili Arthur Kingsley, Polina Petrova, Lucas Riggs e Wade Jackson, che formano una squadra internazionale con il compito di eliminare la minaccia dell'Asse verso la fine della seconda guerra mondiale.

Nella giornata di oggi Activision mostrerà la modalità Zombie di Call of Duty Vanguard: il gioco sarà disponibile su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5 dal 5 novembre.

Fonte: IGN