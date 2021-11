Call of Duty: Vanguard su PS5 si carica in pochi secondi, su PS4 Pro impiega oltre un minuto

Call of Duty: Vanguard su PS5 presenta una serie di miglioramenti rispetto alla sua controparte PS4, il primo dei quali include tempi di caricamento più rapidi grazie all'SSD.

Tuttavia, un video che sta facendo il giro su Twitter ha rivelato quanto sia effettivamente più veloce la versione PS5.

Come potete vedere nel video qui sotto, la versione PS5 dello sparatutto di Sledgehammer Games carica una missione in pochi secondi. In confronto, le versioni PS4 e PS4 Pro impiegano più di un minuto, con la console standard che impiega un minuto e 13 secondi.

Ovviamente questo genere di cose non è troppo sorprendente al giorno d'oggi poiché le versioni dei giochi per PS5 di solito hanno il vantaggio da un punto di vista tecnico. Tuttavia, la differenza è piuttosto significativa; per alcuni, questo è sufficiente per convincerli ad acquistare la versione next-gen di un gioco.

Call of Duty: Vanguard è stato lanciato su PS5, PS4, PC, Xbox Series X/S e Xbox One il 5 novembre 2021.

Fonte: PSU.