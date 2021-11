Call of Duty Vanguard, rimossa su Xbox Series X/S la nuova modalità a causa dei troppi crash

L'ultimo aggiornamento di Call of Duty: Vanguard è stato accompagnato da nuove mappe e modalità di gioco, ma anche da un problema inaspettato che riguarda solamente le console Xbox Series X e Xbox Series S.

Sledgehammer Games ha annunciato su Twitter di aver rimosso temporaneamente la nuova modalità Champion Hill dalle console di Microsoft. A quanto pare c'è stato un problema che ha causato una serie di crash ed è stato segnalato da diversi giocatori.

"Rimuoveremo Champion Hill da Xbox Series X e Xbox Series S mentre indaghiamo sui problemi di arresto anomalo in questa modalità", spiegano sul loro account Twitter ufficiale. È passato quasi un giorno dal tweet, ma non si sa ancora quando sarà di nuovo disponibile. Non è la prima volta che Vanguard affronta un problema simile, poiché la scorsa settimana Sledgehammer Games è stata costretta a disattivare Secrets of the Pacific a causa di un errore molto simile.

? We've removed Champion Hill on the Xbox Series X and Xbox Series S while we investigate crash issues in this mode. — Sledgehammer Games (@SHGames) November 29, 2021

Call of Duty: Vanguard è disponibile su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S e PC.

