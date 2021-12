Call of Duty Vanguard ha una skin che rende invisibili i giocatori

I giocatori di Call of Duty si sono lamentati per alcune skin e abiti di personaggi nel corso degli anni, e non sembra che questo trend cambierà presto. Avevamo riportato come in Warzone, la famigerata skin Roze ha dominato le partite per quasi tutto il tempo in cui è esistita. Sebbene la visibilità sia stata una lamentela comune nei giochi del franchise degli ultimi anni, questo potrebbe solo peggiorare le cose.

Come mostrato nella clip che potete vedere in calce a questa news dal giocatore di Call of Duty Indivant, la nuova skin Costanze diventa invisibile a una certa distanza rendendo così impossibile rilevare l'eventuale avversario.

La skin, chiamata Urbane e sbloccata al livello 50 del Battle Pass della stagione 1, non sembra avere problemi, assomigliando a una skin standard dell'operatore Vanguard o Warzone. Tuttavia, dopo essersi allontanato di diversi metri, il giocatore diventa semplicemente invisibile. Qui di seguito potete vedere la clip che mostra come chi indossi questa skin sia praticamente invisibile.

Sorry to ruin the fun humans & I'm not sure if this skin is still GA but this game gets worse and worse every day, New Constanze skin where her body disappears if you are at a certain angle or range. pic.twitter.com/rZetJ0tlza — Rob (@Indivant) December 8, 2021

Si spera che questo non diventi un problema troppo diffuso e che gli sviluppatori Sledgehammer Games cercheranno di affrontare questo problema prima che sia troppo tardi.

