Call of Duty Vanguard: in UK vendite retail alle stelle su PS5, più di Xbox Series X/S e Xbox One messe assieme

Sono arrivati i primi dati di vendite del nuovo Call of Duty: Vanguard, con dati raccolti da GamesIndustry.biz. Il nuovo first person shooter Sledgehammer Games si sta facendo valere, soprattutto in Regno Unito, spodestando dal trono nientemeno che FIFA 22. Il dato curioso è che il 70% delle copie digitali vendute provengono dalle console Sony (PlayStation 4 e PlayStation 5 combinate), ma ancor più curioso è il dato riguardante le copie fisiche.

Stando ai dati infatti, su PlayStation 5 le copie vendute di Call of Duty: Vanguard superano di gran lunga le vendite sulle console Xbox, Series e One messe assieme.

70% of Call of Duty: Vanguard's UK launch physical sales were on PlayStation platforms (41% PS5, 29% PS4). 30% on Xbox (19 Xbox One, 11% Xbox Series X/S) — Christopher Dring (@Chris_Dring) November 9, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

"Il 70% delle vendite fisiche del lancio di Call of Duty: Vanguard nel Regno Unito è avvenuto su piattaforme PlayStation (41% PS5, 29% PS4)", scrive Christopher Dring di GamesIndustry su Twitter. "30% su Xbox (19 Xbox One, 11% Xbox Series X/S)."

Questi dati indicano anche la percentuale di console vendute grossomodo, con PlayStation 5 sicuramente in vantaggio su Xbox Series. Questi dati hanno comunque reso molto contenti i manager di Activision, con la General Manager Johanna Faries che ha detto la sua:

"Il lancio di Vanguard è solo l'inizio. Questa nuova versione offrirà un'ampiezza e una profondità senza precedenti di incredibili esperienze di contenuti per i giocatori di Call of Duty. Insieme al rilascio del mese prossimo della nuovissima mappa Warzone Pacific, Call of Duty è destinato a creare il calendario delle operazioni live più integrato e profondo che abbiamo mai avuto. Oggi è un entusiasmante capitolo successivo per il nostro franchise in continua evoluzione".

Fonte: wccftech.com