Call of Duty Warzone e Vanguard rinviata la Stagione 2, focus su bug e problemi tecnici

I fan di Call of Duty non sono molto felici in questo momento, poiché sia ​​Call of Duty: Vanguard che Warzone Pacific sono attualmente afflitti da una varietà di bug fastidiosi e problemi tecnici.

Con la pazienza che si sta esaurendo, Activision ha promesso che stanno arrivando delle correzioni e ora la società ha deciso di rinviare i contenuti della stagione 2 per concentrarsi su quello che deve essere fatto.

"Ad oggi, abbiamo distribuito una serie di aggiornamenti, ma è necessario fare di più. Per questo motivo, abbiamo deciso di riprogrammare l'inizio della seconda stagione in Warzone Pacific e Vanguard al 14 febbraio. Utilizzeremo questo tempo di sviluppo aggiuntivo per fornire aggiornamenti, incluse ottimizzazioni al gameplay, al bilanciamento del gioco (incluso il bilanciamento di armi ed equipaggiamento), per correggere la stabilità e i bug e garantire un livello generale di rifinitura per migliorare l'esperienza dei giocatori di Vanguard, Warzone Pacific, Black Ops Cold War e Modern Warfare".

Le prossime implementazioni affronteranno diverse preoccupazioni sollevate dalla community e altri miglioramenti. La speranza è che saranno sufficienti solo due settimane per migliorare Call of Duty: Vanguard e Warzone.

Call of Duty: Vanguard è ora disponibile su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 e PS5. Call of Duty Warzone è disponibile su PC, Xbox One e PS4 e giocabile tramite retrocompatiblità su Xbox Series X/S e PS5. Come accennato, la stagione 2 ora verrà lanciata il 14 febbraio.

Fonte: Wccftech.