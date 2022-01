Call of Duty Warzone 2 si farà? Il possibile sequel preoccupa già i fan

Il report di ieri secondo cui Activision sta sviluppando un sequel del battle royale Call of Duty Warzone ha suscitato preoccupazione tra i fan che hanno trascorso innumerevoli ore sull'originale.

Activision deve ancora confermare ufficialmente Warzone 2, ma la sua esistenza è emersa come parte di un report di Bloomberg che lo elencava come uno dei tre giochi Call of Duty che saranno lanciati anche su PlayStation, nonostante l'acquisizione di Activision Blizzard da 70 miliardi di dollari pianificata da Microsoft.

Il report afferma che Warzone 2 arriverà l'anno prossimo, insieme a un altro titolo COD e in aggiunta al prossimo COD: Modern Warfare di questo autunno.

Ulteriori dettagli su Warzone 2 sono stati pubblicati su Twitter dall'affidabile leaker Tom Henderson, che ha detto che il sequel sarà "un gioco completamente nuovo per hardware migliori" su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

"Warzone 2 è letteralmente... Warzone 2", ha scritto Henderson. "Nessuna integrazione di armi, ecc."

Il suggerimento è che questa seconda uscita di Warzone farà "tabula rasa". I fan si sono chiesti se qualcosa dell'originale rimarrà, come i costosi cosmetici del gioco.

Numerosi giochi live service hanno colmato il divario tra le generazioni di console e lanciato nuove versioni senza la necessità di un sequel in piena regola. Ad esempio, non ci si aspetta un Apex Legends 2. Fortnite è effettivamente rinato tre volte pur continuando a supportare le console più vecchie. Anche Overwatch 2, anch'esso in uscita nel 2023, includerà tutti i contenuti del gioco originale e i cosmetici sbloccati.

"Quindi ho sprecato soldi in cosmetici?" si è chiesto un fan.

"È scioccante per qualcuno? Hanno anche abbandonato il loro primo giro nel Battle Royale in Black Ops 4", ha risposto un altro.

Alcuni fan sperano che Warzone 2 consentirà alla serie di ottenere finalmente una dimensione di download inferiore. "Speriamo che non sia Warzone 2TB", ha scherzato un giocatore.

Fonte: Eurogamer.net.