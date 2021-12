Call of Duty: Warzone riceve oggi un aggiornamento per il suo nuovo sistema anti-cheat

Alcuni mesi fa, Activision ha annunciato su Twitter che Call of Duty: Warzone avrebbe ricevuto un nuovo driver a livello di kernel per il suo sistema anti-cheat e sembra che l'aggiornamento per tale sistema è stato reso disponibile per i giocatori oggi, 9 dicembre.

Il nuovo driver anti-cheat avrà accesso all'intero sistema. Secondo Activision, il driver consentirà al gioco di monitorare tutte le applicazioni in esecuzione sul sistema in modo da rilevare se un giocatore sta utilizzando o meno un software cheat.

Activision afferma inoltre che la sofisticatezza dei moderni cheat engine rende quasi impossibile rilevare i giocatori scorretti con il sistema anti-cheat in-game e, in quanto tale, gli anti-cheat a livello di kernel sono l'unico modo per combattere il problema sempre crescente dei cheater.

Questa nuova tecnologia anti-cheat è esclusiva per i giocatori PC e verrà distribuita per la prima volta ai giocatori nella regione Asia-Pacifico. Come annunciato in precedenza, gli account accusati di cheating saranno bannati dall'intero franchise di COD.

