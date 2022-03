Call of Duty Warzone banna altri 90.000 account con il sistema anti-cheat Ricochet

Call of Duty colpisce duramente i cheater un altro ban hammer. Altri 90.000 account sono stati rimossi in un'ondata di ban su Warzone e Vanguard attraverso RICOCHET.

Di recente, RICOCHET ha reso la vita dei cheater di Warzone un inferno colpendoli con danni ridotti nel gioco. Se il software rileva giocatori che utilizzano software dannoso per imbrogliare nel battle royale, il sistema si assicura che non siano in grado di infliggere danni.

Inoltre, Activision sta eliminando diversi importanti fornitori di cheat di Warzone, assicurandosi che non siano in grado di vendere i loro hack ai giocatori.

Ma ciò che è più efficace per fermare il cheating è un'ondata di ban su Warzone, e la più recente di RICOCHET ha eliminato 90.000 account.

Nell'ultima ondata di ban di Call of Duty, Activision afferma di aver rimosso 90.000 account dai suoi giochi in una sola settimana.

Con un gioco come Call of Duty Warzone, è giusto dire che bannare un utente è spesso poco più che un inconveniente. Dopotutto, molti cheater creeranno semplicemente un nuovo account gratuito per ricominciare a giocare. Tuttavia, in passato abbiamo visto Warzone usare ban hardware, rendendo molto più difficile rientrare in azione.

Non è chiaro se i ban più recenti siano hardware o meno, ma sicuramente Activision sta continuando la sua battaglia contro il cheating nei suoi titoli.

Tuttavia, alcuni utenti non sono contenti del recente sviluppo. Diverse risposte al trionfante post su Twitter di Call of Duty sembrano tutt'altro che positive. Alcuni giocatori credono di essere stati ingiustamente bannati da Warzone nell'ultima ondata di ban.

#TeamRICOCHET update: 90,000 accounts were removed in banwaves this week. Happy Friday. pic.twitter.com/4dTxQP0HZi — Call of Duty (@CallofDuty) March 19, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Thank activion, you banned my account that I have put money and grind into it thinking I?m hacking the game even tought I almost don?t play it, but hey let the cheater play and the legit people suffer. ?? — Armando (@latinosvp) March 19, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

me playing Rebirth Island at 3AM and seeing 5 cheaters in the same match after the ban wave pic.twitter.com/Yem1z0BnwU — HunterTV?? (@itsHunterTV) March 19, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Inoltre, i giocatori segnalano ancora molti cheater presenti nel battle royale, anche dopo i ban. Sembra che ci siano molti più cheater che attualmente la stanno facendo franca usando hack.

Fonte: Gamingintel.