Call of Duty Warzone: ora i cheater affronteranno avversari in God Mode

Call of Duty Warzone ora darà a tutti i giocatori PC la God Mode se sarà scoperto un cheater nella lobby.

Come spiegato in un nuovo post sul blog ufficiale del gioco, il team anti-cheat aveva testato il "Damage Shield", che disabilita la capacità del cheater di infliggere danni critici ad altri giocatori, ora questa tecnica è stata implementata a livello globale.

"Questa mitigazione lascia il cheater vulnerabile ai giocatori e consente al #TeamRICOCHET di raccogliere informazioni sul sistema del cheater", spiega il post.

"Per essere chiari, non interferiremo mai negli scontri a fuoco tra i membri della community rispettosi delle regole".

Aggiungendo che ci sono altre iniziative "in fase di sviluppo", il team ritiene che ci sia stato un calo delle segnalazioni di cheating, sebbene riconosca che "il lavoro non è ancora finito".

"Con il passare del tempo, gli sviluppatori di cheat hanno cercato nuovi modi per provare a sfruttare il gioco", aggiunge il post.

"Alcuni ci sono riusciti, molti no. Sebbene il recente aumento dei cheater non sia al livello di Verdansk, secondo i nostri dati, qualsiasi aumento è frustrante. Il nostro team monitora costantemente e continuerà con ogni sforzo per prevenire e combattere questo ove possibile. Questa è una battaglia che ci impegniamo a combattere".

La stagione 2 di Warzone Pacific e Vanguard è quasi arrivata e, con essa, arriverà una serie di nuove location e aggiornamenti, nonché nuove modalità ed eventi.

Fonte: Eurogamer.net.