Call of Duty: Warzone ha ancora molti cheater che ora deridono il sistema anti-cheat Ricochet

Il cheating è stato un problema in Call of Duty: Warzone praticamente dal lancio. Molti fan speravano che questo problema sarebbe stato risolto quando è stato lanciato il sistema anti-cheat Ricochet, ma, sfortunatamente, non sembra essere così.

I cheater di Call of Duty: Warzone sono recentemente diventati così audaci che hanno iniziato a deridere apertamente il gioco nei loro nomi utente. Il sistema anti-cheat Ricochet di Activision ha sicuramente ridotto il numero di utenti scorretti trovati nel gioco, ma sembra che alcuni siano stati in grado di aggirare il sistema.

Ricochet ha avuto un buon inizio poiché 50.000 cheater sono stati bannati il ​​primo giorno in cui il sistema è stato implementato. I giocatori scorretti che sono riusciti a rimanere in gioco ora stanno facendo tutto ciò che è in loro potere per prendere in giro Activision e Raven Software. I giocatori hanno segnalato di aver visto nomi utente come "NiceAnticheat", "ActivisionLOL", "@YesImHacking" e "ITz-NoT-LUCK". L'utente Reddit, JimShirls, che ha attirato l'attenzione sui nomi utente dei cheater, ha dichiarato di aver notato che la squadra a cui appartenevano gli utenti era in grado di accumulare circa 70 uccisioni. Questo sarebbe quasi impossibile senza l'uso di cheat.

Ad ottobre Activision si è trovata nei guai dopo che Ricochet è trapelato online. Molti fan si sono preoccupati che ciò avrebbe reso inutile il sistema anti-cheat. La società ha dichiarato che il codice trapelato era una build pre-release e che la versione finale sarebbe stata diversa al momento del lancio. Il fatto che alcuni cheater siano stati in grado di aggirare il sistema potrebbe indurre i fan a speculare se Activision abbia detto la verità.

Sfortunatamente, eliminare completamente i cheater è quasi impossibile, anche se questo non è dovuto alla mancanza di tentativi da parte di Activision. A novembre, la società è arrivata al punto di minacciare un'azienda creatrice di cheat di azioni legali. Ciò ha portato Golden Gun a chiudere il suo sito Web ufficiale.

Activision ha fatto grandi progressi finora nella rimozione dei cheater da Call of Duty: Warzone, tuttavia ha ancora molta strada da fare prima che i giocatori siano soddisfatti dei sistemi anti-cheat in atto. La cosa migliore da fare come giocatore di Warzone in questo momento è segnalare tutti i possibili utenti scorretti.

Call of Duty: Warzone è ora disponibile su PC, PS4 e Xbox One.

Fonte: Gamerant.