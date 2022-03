Call of Duty Warzone è così gigantesco che per uno sviluppatore è impossibile aggiungere altre mappe

Call of Duty Warzone non può avere ulteriori mappe disponibili contemporaneamente perché le dimensioni dell'installazione sono troppo grandi.

In un'intervista con lo streamer TeeP, via PC Gamer, il live operations lead di Call of Duty Josh Bridge ha detto che lui e il team vorrebbero includere più mappe, ma le dimensioni dell'installazione sono diventate enormi.

La mappa originale di Warzone, Verdansk, è stata sostituita da Caldera nel dicembre 2021 e TeeP ha chiesto se ci sarà mai una rotazione delle mappe come su Apex Legends.

Bridge ha detto: "lo vorremmo. Lo vorremmo tutti, [ma] c'è un problema tecnico: le dimensioni di installazione e reinstallazione sono fottutamente enormi".

Warzone attualmente richiede più di 120 gigabyte di spazio di archiviazione su PlayStation 5 e una quantità simile su altre console, mentre l'installazione su PC richiede circa 80 GB. L'enorme dimensione dell'installazione scoraggia i giocatori, ha affermato Bridge, aggiungendo che ogni nuovo aggiornamento (che richiede più spazio di archiviazione) allontana sempre di più i giocatori.

Questo perché Warzone è stato creato all'interno di Call of Duty: Modern Warfare, il che significa che le sue risorse erano destinate alle partite da sei contro sei giocatori su piccole mappe. "Verdansk non è mai stato creato con l'idea che sarebbero state aggiunte 180 armi", ha detto Bridge.

Grossi cambiamenti sono stati apportati al titolo la scorsa settimana nell'aggiornamento Reloaded della seconda stagione, che ha dato a Rebirth Island di Warzone il suo più grande aggiornamento dal lancio.

Fonte: IGN.