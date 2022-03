Call of Duty Warzone, i giocatori usano l'operatore ucraino Yegor per mostrare solidarietà

Ci sono un certo numero di bandiere che si possono usare in Call of Duty Warzone per mostrare il proprio orgoglio nazionale, ma alcuni paesi sono esclusi da questo elenco. Tra questi ultimi troviamo l'Ucraina: ora però i giocatori stanno solidarizzando con il paese in un altro modo.

I giocatori stanno usando un operatore comparso in Modern Warfare 2019, Yegor, che ha nazionalità ucraina. In un post su Reddit che ha ottenuto oltre 1.500 voti positivi e centinaia di commenti in meno di un giorno, "stefbeukers" ha detto ai giocatori della skin: "Dato che non esiste una Calling Card ucraina: potete gestire un operatore ucraino per mostrare un po' di supporto".

Come riportano i dettagli del gioco, Yegor Novak è nato in Ucraina nel 1986, decenni prima di unire le forze con il capitano John Price e Kyle "Gaz" Garrick nel 2019.

Nelle notizie correlate: in queste ore Microsoft ha dichiarato di aver stoppato la vendita dei servizi in Russia.

Fonte: GamesRadar