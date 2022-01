'Call of Duty Warzone è irrecuperabile, Xbox non lo salverà!'

La settimana scorsa Microsoft ha fatto notizia dopo aver annunciato l'acquisizione di Activision Blizzard. In molti hanno parlato di questa incredibile operazione da quasi 70 miliardi e tra questi - a modo suo - c'è anche Dr. Disrespect.

Herschel "Dr Disrespect" Beahm IV ha nuovamente colto l'occasione per parlare duramente di Call Of Duty: Warzone, sostenendo che il gioco è attualmente in uno stato così pietoso che anche lo storico acquisto di Activision Blizzard da 69 miliardi di dollari da parte di Microsoft non sarà sufficiente per salvare il tanto travagliato battle royale.

Dr. Disrespect è stato uno dei critici più accesi di Warzone ormai da mesi, ma il suo ultimo attacco al gioco è arrivato mentre era stato colpito e ucciso da un giocatore nemico durante un recente torneo. "Microsoft non lo salverà!" ha esclamato lo YouTuber. "Non c'è proprio niente... niente! Ci sono tanti problemi. Questo gioco fa schifo. Il gioco fa schifo! Microsoft non lo salverà. Non lo farà! Anche il motore del gioco è obsoleto! Non può essere salvato!".

Dr. Disrespect non è il solo a lamentarsi dello stato di Warzone: anche altri streamer hanno abbandonato il gioco a causa della quantità di bug e cheater presenti.

