Call of Duty: Warzone sta arrivando su mobile

Un nuovo post sul blog sul sito Web ufficiale di Call of Duty ha confermato che Call of Duty: Warzone sta arrivando su dispositivi mobile.

Il post non rivela molte informazioni sulla versione mobile, ma la definisce "un'esperienza battle royale su larga scala creata in modo nativo per dispositivi mobile con una tecnologia all'avanguardia progettata per intrattenere i giocatori di tutto il mondo per molti anni a venire".

La conferma arriva dopo che un report di dicembre 2021 ha accennato a una data di lancio nel 2022 per la versione mobile di Call of Duty Warzone. Il giornalista e insider di Call of Duty Tom Henderson ha twittato in precedenza che il lancio del gioco era previsto per quest'anno, citando la sua aggiunta al database di PlaytestCloud.

Warzone segnerà il secondo battle royale di Call of Duty su dispositivi mobile, poiché si unirà a Call of Duty Mobile standalone. Non sappiamo ancora se questo nuovo Warzone mobile entrerà a far parte dell'app o verrà lanciato come download separato.

Call of Duty Warzone è un battle royale free-to-play ed è disponibile per il download su Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC.

Fonte: Gamespot.