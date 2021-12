Call of Duty Warzone Mobile è realtà? Un leak svelerebbe la finestra di lancio

Call of Duty: Warzone, senza dubbio, potrebbe essere il gioco di maggior successo dell'intera saga, proprio perché è gratuito. Il gioco sta per compiere due anni e continua ad essere un successo che non smette di crescere grazie a quanto sia divertente. Inoltre, il team di sviluppo offre nuovi contenuti frequentemente: tuttavia un indizio potrebbe indicare che il gioco arriverà anche su mobile.

Un altro gioco gratuito della saga che ha avuto molto, molto successo è Call of Duty: Mobile, che, come suggerisce il nome, è per telefoni cellulari. Ma tornando al battle royale, molti giochi di questo genere sono arrivati su telefoni cellulari come Apex Legends, Fortnite o PUBG, perché non Warzone? A quanto pare questo cambierà.

Tom Henderson, il noto insider, ha pubblicato un tweet che ha catturato l'attenzione di tutti i fan sia di Warzone che di Call of Duty in generale: secondo quanto riferito infatti Call of Duty Warzone Mobile potrebbe essere reale. Questo nome si trova infatti all'interno del sito PlayTest Cloud, una piattaforma in cui è possibile provare alcuni giochi cloud.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Come se non bastasse, dalle informazioni trapelate il gioco potrebbe arrivare sui dispositivi mobile nel 2022, quindi tra non molto. Se sia vero o meno questo rumor solo il tempo ce lo dirà, quando Activision annuncerà l'eventuale novità.