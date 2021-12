Call of Duty: Warzone ha ricevuto da poco l'aggiornamento Pacific ma i giocatori segnalano diversi bug grafici

Call of Duty: Warzone ha recentemente ricevuto l'attesissimo aggiornamento Pacific, che ha introdotto la nuova mappa di Caldera. Con un aggiornamento così importante, i giocatori di Call of Duty probabilmente si aspettavano di incontrare alcuni bug. Sfortunatamente, sembra che in Warzone siano sorti alcuni problemi più seri di quanto previsto. Bug grafici e di prestazioni stanno affliggendo il battle royale, ma Raven Software fortunatamente è già al lavoro.

Sono emerse clip di Call of Duty: Warzone che mostrano dozzine di diversi problemi grafici di prestazioni arrivati con la recente patch Pacific. Due problemi principali sembrano essere prevalenti. Il primo è che vengono caricati solo i modelli per gli ambienti con meno poligoni. L'altro è un problema di artefatti sulle armi, un bug con cui i giocatori di Call of Duty potrebbero avere familiarità.

Raven ha confermato almeno alcuni di questi problemi. La scheda di sviluppo ufficiale di Trello per Call of Duty: Warzone è stata recentemente aggiornata con due problemi attualmente oggetto di indagine. Il primo è per gli artefatti che i giocatori stanno riscontrando con le loro armi e/o operatori. Il secondo è per problemi di "prestazioni" specificamente su piattaforme PlayStation. Non è chiaro a quali problemi specifici di prestazioni si riferisca Raven, anche se potrebbe essere correlato ai dettagli ambientali di bassa qualità.

Vale forse la pena notare che oggi è il terzo giorno consecutivo in cui il dipartimento di assicurazione della qualità di Raven ha effettuato scioperi in seguito ai licenziamenti inaspettati di almeno una dozzina di membri del team. Il team di controllo qualità sta chiedendo ad Activision di riassumere i suoi compagni di team licenziati. Che il team di controllo qualità sia necessario specificamente per affrontare problemi come quelli in corso in Call of Duty: Warzone è innegabile.

Con questo in mente, non esiste una tempistica per quando questi problemi verranno risolti. Risolvere i problemi potrebbe richiedere del tempo, ma senza il team di controllo qualità di Raven e con altri fattori di stress legati alle controversie interne ad Activision, le correzioni potrebbero richiedere più tempo del previsto.

Call of Duty: Warzone è ora disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.

