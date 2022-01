Call of Duty Warzone, problemi per i giocatori a causa di una skin che rende praticamente invisibili

Nell'aggiornamento pre-festivo di Call of Duty Warzone nel dicembre dello scorso anno, la skin Awoken Francis è stata introdotta nel gioco. Sfortunatamente la skin risulta problematica poiché a volte rende il personaggio praticamente invisibile.

Solo la maschera rimane visibile, come se fluttuasse nell'aria. Tuttavia, dato che si tratta solo di una piccola parte del corpo ad essere visibile, molti giocatori sono sorpresi e muoiono per mano di nemici "mimetizzati". Attualmente è in corso una discussione su Reddit sul motivo per cui Raven Software sta introducendo componenti non testati nel gioco poco prima della lunga pausa festiva dal lavoro.

I giocatori sono frustrati dalla mancanza di risposta da parte degli sviluppatori, oltre alla presentazione di un piano d'azione dopo la pausa. Alcuni addirittura sospettano che Activision abbia pubblicato intenzionalmente un aggiornamento a questo punto. Ad oggi Raven non ha ancora parlato della skin, pertanto ai giocatori toccherà aspettare la fine delle feste.

Fix pay to win invisible operator skin? Maybe? pic.twitter.com/oQ08scqq15 — Fallen_EH (@fallen_eh) December 28, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

A proposito: sapete che alcuni leak svelerebbero l'ambientazione di Call of Duty Modern Warfare 2?

Fonte: VG247