Call of Duty Warzone è guerra ai camper e gli sviluppatori sparano a zero: 'codardi'

Gli sviluppatori di Call of Duty hanno finalmente chiarito la loro opinione sui controversi camper di Warzone.

Secondo l'ultimo post sul blog di Activision, gli studios sono d'accordo con gran parte della community: il camping è da codardi.

Il camping è un argomento controverso nei battle royale. Alcuni pensano che sia una strategia fondamentale, mentre altri preferirebbero che tutti giocassero in modo aggressivo.

Il punto fondamentale di un battle royale è la sopravvivenza e il camping può essere un buon modo per assicurarsi di non essere colpiti troppo spesso. Ma questo stile di gioco non è amato esattamente da tutti.

Per quanto riguarda l'opinione degli sviluppatori di Warzone, non potevamo esserne sicuri. Questo fino a quando non hanno pubblicato le patch note per l'evento Haunting di Halloween della Stagione 6. E, con una certa sorpresa, hanno chiarito che il camping è un comportamento da deboli.

Nell'evento Haunting, c'è una modalità Ghosts of Verdansk. Sebbene simile a Zombie Royale dell'anno scorso, questa versione ha un misuratore di "Paura", che si alza quando i giocatori si spaventano.

E, come potete vedere nello screenshot qui sopra, gli sviluppatori classificano il camping come un comportamento di qualcuno spaventato. Per essere ancora più specifici, le patch note chiamano il camping "vigliaccheria".

Che ne pensate?

Fonte: Dexerto.