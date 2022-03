Call of Duty Warzone e Vanguard avranno Snoop Dogg come operatore

Questo aprile, un nuovo operatore arriverà su tre giochi Call of Duty: Mobile, Vanguard e Warzone e altri non è che il famosissimo rapper Snoop Dogg.

La prima opportunità di giocare nei panni di Snoop Dogg sarà nella stagione 3 di Call of Duty: Mobile attraverso uno speciale Lucky Draw che inizierà il 1° aprile. Questo Lucky Draw vede l'iconica star vestita con un abito ricamato in oro 24K. Include anche una nuova arma caratteristica basata su un mitra leggendario a fuoco rapido, placcato in oro e tempestato di diamanti.

In Call of Duty: Vanguard e Warzone, lo Snoop Dogg Operator Bundle, completo di voce e nuove linee vocali, sarà disponibile il 19 aprile e il bundle è qualcosa di completamente separato dallo Snoop Dogg che si vedrà in Call of Duty: Mobile. Il pacchetto Warzone e Vanguard Operator includerà dieci oggetti, tre esclusivi di Vanguard e un percorso completo di progressione dell'operatore. Le ricompense in questi 20 livelli di progressione dell'operatore includono PE armi per l'arma preferita di Snoop di Vanguard, tre abiti alternativi e altri oggetti cosmetici.

Tutti i dettagli sul pacchetto operatore Snoop Dogg e un elenco completo di oggetti verranno rivelati prima del lancio il 19 aprile.

Fonte: IGN