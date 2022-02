Call of Duty Warzone e Vanguard: ecco quando inizia ufficialmente la Stagione 2

La stagione 2 di Call of Duty Vanguard e Warzone verrà lanciata il ​​14 febbraio. I giocatori avranno a che fare con un'arma segreta nazista e abbatteranno pesanti trasporti corazzati per enormi loot quando l'azione inizierà, il prossimo fine settimana.

La nuova arma, come mostrato dal trailer che potete trovare qui di seguito, è Nebula V, un tipo di gas velenoso che può aumentare le armi leggere in Call of Duty: Warzone Pacific. Le bombe di Nebula V possono essere utilizzate in tattiche che comprendono una vasta area, esplodendo per danni elevati e rilasciando una nuvola di gas persistente che si diffonde su un piccolo raggio. Le munizioni Nebula V funzionano come le normali munizioni, fino a quando un operatore non viene abbattuto. Queste in seguito emettono una nuvola di gas velenoso che danneggia chiunque li faccia rivivere.

In Warzone, i poteri dell'Asse stanno proteggendo le spedizioni di Nebula V con camion da trasporto blindati IA su Caldera. In Vanguard, l'armatura meccanizzata arriverà più tardi per gentile concessione di una modalità che vede l'implementazione di motociclette, veicoli da trasporto di squadra e carri armati. Sledgehammer Games offrirà maggiori dettagli al riguardo quando le note sulla patch verranno pubblicate la prossima settimana.

Vanguard otterrà due nuove mappe, Casablanca e Gondola. I giocatori riceveranno anche tre nuovi operatori dalla Task Force Yeti. La combattente della resistenza alpina Anna Drake dà il via alla stagione 2 e sarà seguita successivamente dall'artigliere pesante Thomas Bolt e dal cecchino brasiliano Gustavo dos Santos. Per ulteriori dettagli potete dare uno sguardo al post sul blog.