Call of Duty Zombie diventerà free-to-play in futuro?

Recentemente la rete è stata invasa da rumor sul futuro di Call of Duty Zombie.

La speculazione è incentrata su un singolo tweet dell'insider Ralph con una semplice emoji di uno zombie legata a un anno: il 2023. Dopo la pubblicazione del tweet in molti si sono chiesti se COD Zombie diventerà free-to-play il prossimo anno.

Il pensiero sembra contraddire un report pubblicato all'inizio di questa settimana da Jason Schreier, secondo il quale Activision rinvierà il Call of Duty sviluppato da Treyarch del prossimo anno, lasciando il 2023 senza un gioco principale per la prima volta in quasi due decadi. Secondo quanto riferito, la mossa è una risposta alla "sottoperformance" di Vanguard.

2023



???? — Ralph (@RalphsValve) February 23, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Subito dopo il report, Activision ha pubblicato una dichiarazione: "Abbiamo grandi piani per nuove esperienze premium e free-to-play di Call of Duty per quest'anno, l'anno prossimo e oltre. I report in contrasto con questo, non sono veritieri. Condivideremo maggiori dettagli quando sarà il momento".

Tuttavia, il report di Schreier e la dichiarazione di Activision non si contrastano necessariamente. In effetti, Schreier menziona un "titolo online free-to-play" previsto per il prossimo anno, sviluppato con l'aiuto del creatore di Zombie, Treyarch.

Il candidato ideale per un gioco free-to-play sembrerebbe Warzone 2, il sequel del battle royale di Activision. Ma gli sviluppatori principali di Warzone sono Infinity Ward e Raven, non Treyarch. È possibile che quest'ultimo sia a bordo per creare una componente Zombie dedicata, che sarebbe una novità nell'offerta free-to-play di COD. I non morti si sono presentati a Verdansk in passato, ma solo in eventi a tempo limitato.

Tale interpretazione risalirebbe al ruolo di Treyarch nei precedenti giochi COD. Sebbene lo studio sia famoso per il lavoro sui giochi principali, è noto anche per aver contribuito con le modalità Zombie di altri giochi, come per Vanguard.

Con il sequel di Modern Warfare di quest'anno che include un esperimento in stile Escape From Tarkov come terza modalità, il team di Treyarch sarebbe in teoria liberato per contribuire a una versione free-to-play di COD Zombie pianificata per il prossimo anno.

Fonte: Gamesradar.