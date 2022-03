Campionati Mondiali Pokémon 2022 si faranno a Londra, ecco tutti i dettagli

I Campionati Mondiali Pokémon stanno per tornare quest'anno dopo una pausa a causa della pandemia e per la prima volta nella sua storia si svolgerà al di fuori del Nord America, con l'evento del 2022 in programma a Londra.

Questi campionati si terranno dal 18 al 21 agosto presso l'Excel Centre di Londra e includeranno competizioni per Pokémon GCC, Pokémon Go, Pokkén Tournament DX, Pokémon Unite e Pokémon Spada e Scudo. I tornei si svolgeranno durante i quattro giorni dell'evento e includeranno anche attività per giocatori e spettatori oltre agli eventi principali.

Anche coloro che desiderano acquistare il merchandising Pokémon ne avranno la possibilità, poiché il centro Excel di Londra ospiterà un negozio Pokémon Center, che includerà attrezzature relative ai tornei e il solito merchandising.

Coloro che gareggiano non dovranno pagare per partecipare, ma coloro che desiderano partecipare ai Campionati Mondiali Pokémon per assistere dovranno acquistare i biglietti per partecipare agli eventi. Al momento, il prezzo non è stato annunciato dagli organizzatori, ma questo dovrebbe essere confermato a breve.

I Campionati Mondiali di Pokémon dovevano tenersi originariamente a Londra per l'edizione 2020, ma sono stati posticipati a seguito dell'epidemia di coronavirus e sono stati nuovamente rinviati nel 2021. Quest'anno i campionati si svolgeranno finalmente a Londra dopo una pausa di due anni. All'evento di quest'anno verranno applicati alcuni protocolli di salute e sicurezza.

Fonte: Sito Ufficiale