Capcom Arcade Stadium, il sequel compare nella rating board sudcoreana

Il rating board sudcoreano ha elencato Capcom Arcade 2nd Stadium per PC. La sua esistenza è una novità perché Capcom non ha annunciato ufficialmente un sequel della compilation Capcom Arcade Stadium lanciata a febbraio dello scorso anno.

Ovviamente per adesso non ci sono dettagli di sorta nell'elenco, che è stato registrato sulla piattaforma PC il 18 marzo. L'elenco è accompagnato da una versione alternativa, Capcom Arcade 2nd Stadium Bundle #1, che suggerisce che i titoli potranno essere acquistati in pacchetti, proprio come la versione originale. Si presume inoltre che una nuova raccolta di titoli sarà resa disponibile ai possessori del Capcom Arcade Stadium originale come DLC.

Mentre Capcom Arcade Stadium offre un divertimento old school, ci sono molti titoli del leggendario sviluppatore che non sono comparsi nella lista. Resta da vedere se questa nuova edizione presenterà alcuni dei giochi spesso richiesti dai fan.

Per adesso trattate questa notizia al pari di un rumor. Non ci resta che attendere eventuali annunci da parte di Capcom.

Fonte: Gematsu