Capcom Fighting Collection annunciato ufficialmente con un trailer

Nella giornata di ieri Capcom ha sganciato la bomba annunciando Street Fighter VI con un primo trailer.

Ma oltre al nuovo capitolo della amata serie picchiaduro, la compagnia ha rivelato anche l'antologia di titoli classici Capcom Fighting Collection.

La raccolta si è mostrata in un trailer di annuncio condiviso da IGN.

Capcom Fighting Collection contiene 10 giochi: Darkstalkers: The Night Warriors, Night Warriors: Darkstalkers' Revenge, Vampire Savior: The Lord of Vampire, Vampire Hunter 2: Darkstalkers' Revenge, Vampire Savior 2: The Lord of Vampire, Red Earth, Cyberbots : Fullmetal Madness, Super Gem Fighter Mini Mix, Super Puzzle Fighter II Turbo e Hyper Street Fighter II.

Capcom Fighting Collection uscirà il 24 giugno 2022 su PlayStation, PC e Xbox.

Fonte: IGN.