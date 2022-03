Capcom registra profitti da record e aumenta del 30% gli stipendi dei lavoratori

Capcom ha annunciato i suoi piani per aumentare del 30% gli stipendi dei suoi dipendenti in Giappone, oltre a offrire bonus legati alla performance aziendale dell'azienda. Questo aumento e il nuovo sistema di bonus entreranno in vigore dall'inizio dell'anno fiscale, ovvero il 1° aprile.

Secondo quanto riportato Capcom ha preso la decisione durante il suo quinto anno consecutivo di profitti da record. Per adesso stiamo parlando dei dipendenti giapponesi, ma non ci sono dettagli sul resto delle divisioni occidentali.

È stato un buon anno per Capcom, con Resident Evil Village che ha distribuito oltre 5,7 milioni di copie ed è stato nominato per molti premi ai Video Game Awards. Il 70% delle vendite dell'azienda è dovuto a titoli più vecchi delle serie Resident Evil e Monster Hunter.

Si spera che il passaggio di Capcom a retribuzioni più elevate e ricompense dopo anni economicamente solidi porti altri studi a fare lo stesso, o almeno incoraggi più persone a formare sindacati che possono lottare per questi vantaggi.

Fonte: VGC