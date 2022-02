Capcom è la prossima società ad essere acquisita da Sony o Microsoft? Arriva un indizio da Jeff Grubb

L'acquisto di Bungie, sviluppatore di Halo e Destiny, effettuato da Sony per la cifra di 3,6 miliardi di dollari, sarebbe solo la punta dell'icerberg, per Jeff Grubb, che potrebbe aver svelato un'ulteriore compagnia in procinto di essere acquisita.

Durante il suo ultimo podcast, Jeff Grubb ha dichiarato che "ulteriori acquisizioni ancora più grandi sono all'orizzonte", stuzzicando gli ascoltatori poi con la frase "It Takes Two To Tango". Da quell'affermazione in molti hanno pensato sia all'acquisizione di Take-Two che quella di Hazelight Studios, team che ha creato appunto It Takes Two.

Successivamente Grubb ha smentito di volersi riferire a quelle due società: da allora la community ha riportato che la frase si riferisce ad un trofeo omonimo in Resident Evil 5. Tutto quindi farebbe pensare che la società di cui si parla sarebbe proprio Capcom.

I'm just going to leave this here... ?? pic.twitter.com/qIDgdGzlX1 — Idle Sloth (@IdleSloth84) February 1, 2022

Ovviamente per adesso si tratta semplicemente di un'ipotesi: sta di fatto che almeno per Sony, Jim Ryan ha dichiarato che le acquisizione non sono finite.

