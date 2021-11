Capcom vende pochissimo su Xbox. Differenza abissale con PlayStation e Switch

Stando ai recenti dati sulle vendite di Capcom, sembra che la compagnia abbia qualche "problema" a vendere i suoi titoli retail su Xbox.

I numeri che fanno riferimento all'anno fiscale 2021, rivelano che Capcom ha venduto su Xbox molto poco e che la differenza con le vendite retail su PlayStation e Switch è abissale.

Su PlayStation (PS5 e PS4) Capcom è riuscita a vendere 2,75 milioni di copie, mentre su Switch 3,65 milioni di unità. Su Xbox, Capcom ha piazzato solamente 400.000 copie, una differenza davvero notevole.

I dati, ovviamente, hanno scatenato la discussione tra gli appassionati e in molti credono che non ha senso per Capcom supportare Xbox, se questi sono i risultati.

Bisogna sottolineare che si tratta di dati relativi a copie retail e non a quelle digitali. E, forse, proprio il digitale e Xbox Game Pass potrebbero essere i principali "responsabili" di questi numeri.

Xbox Game Pass è un servizio sempre più popolare e, probabilmente, gli utenti Xbox acquistano una console solo per usufruire dei titoli disponibili nel catalogo,

Insomma, Game Pass potrebbe aver avuto un impatto decisamente importante nelle vendite retail di Capcom su Xbox.

Fonte: Twitter.