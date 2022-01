Castlevania compie 35 anni e Konami lo celebra con una collezione NFT

Uno dei pezzi di storia del mondo videoludico compie 35 anni. Castlevania ha segnato più di una generazione e Konami ha deciso di rendergli omaggio aprendo il Memorial NFT Collection. Mentre tutti si interrogano se la soluzione NFT sia corretta o meno, Konami vi si getta a gamba tesa, aprendo un museo per i soli possessori della valuta Ethereum.

Opere d'arte, videoclip e tracce musicali saranno vendute come NFT sul sito di aste OpenSea la prossima settimana, dal 12 gennaio. Tutti questi contenuti avranno elementi sbloccabili solo tramite NFT e non bisogna andare molto lontano per pensare a come questo possa costituirsi come precedente pericoloso. Konami ha anche confermato che chi farà acquisti in questo modo, avrà il diritto di avere il proprio nickname pubblicato sul sito. Un ulteriore bonus.

"Guardando al futuro della serie Castlevania, continueremo a supportare i titoli attualmente disponibili, valutando anche nuove opportunità per titoli che soddisferanno e supereranno le aspettative dei giocatori", ha affermato un portavoce di Konami. Chissà se farà da apripista.

