Celeste e A Short Hike tra i 1.000 giochi nel bundle di Itch.io per aiutare l'Ucraina

Molti membri della comunità di sviluppatori di giochi indipendenti si sono uniti per creare un enorme bundle Itch.io che è possibile acquistare per un minimo di 10 dollari. La campagna vuole supportare l'Ucraina durante l'attacco che il paese sta subendo da parte di Russia e Bielorussia.

Il pacchetto include quasi mille diversi titoli indie, per un valore di oltre $ 6.500 che gli utenti potranno scaricare direttamente sul proprio PC (e Mac o Linux se è disponibile una versione per un gioco specifico). Alcuni di questi giochi includono Celeste, CrossCode, SUPERHOT, A Short Hike, Baba Is You e molti altri. L'obiettivo del pacchetto è donare un milione di dollari nell'arco di dieci giorni e tutto il ricavato andrà all'International Medical Crops e Voices of Children.

Secondo la descrizione del bundle, l'International Medical Corps è un ente di beneficenza che fornisce assistenza medica, con "l'89% delle donazioni destinate all'assistenza medica e il 10% all'amministrazione". Voice of Children è "un'organizzazione ucraina che aiuta i bambini a far fronte agli orrori della guerra, al disturbo da stress post-traumatico, al riadattamento alla scuola e al ritorno a essere bambini". L'importo raccolto alla fine della campagna sarà diviso equamente tra i due enti di beneficenza.

Nel momento in cui vi stiamo scrivendo, l'obiettivo raggiunto è di 805.118,05 dollari e il goal è, come abbiamo detto di un milione di dollari. Se anche voi volete contribuire, potete cliccare qui per effettuare la donazione.

Fonte: Kotaku